«АльфаСтрахование-Жизнь» запустила онлайн-продажи полисов НСЖ

«АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь» объявили о запуске продаж накопительного страхования жизни (НСЖ) в онлайне. Клиентам стал доступен флагманский продукт FortKnox с гарантированной доходностью 14,2% годовых и страховой защитой.

На первом этапе онлайн можно оформить программу сроком на три месяца с гарантированной выплатой 103,55% по окончании действия полиса. Минимальный взнос составляет 100 тыс. руб.

«Наш продукт – это выгодный и удобный инструмент для тех, кто хочет сохранить капитал, получить гарантированную доходность, обезопасить средства юридически, оставаясь под надежной страховой защитой. FortKnox – один из самых популярных продуктов в нашей линейке, предоставляющий высокую доходность. Короткий срок программы позволяет клиентам успешно добиваться своих финансовых целей», – сказал Ярослав Азаров, руководитель продуктового маркетинга «АльфаСтрахование-Жизнь».

В дальнейшем линейка продуктов, которые можно оформить онлайн, будет расширятся: пользователям станут доступны программы сроком шесть месяцев, а также продукты сроком на один–три года. Параметры продуктов будут обновляться с учетом рыночных условий и уровня ключевой ставки.