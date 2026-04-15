«МегаФон» расширил покрытие в селах Северной Осетии

«МегаФон» увеличил зону присутствия в Ирафском и Алагирском районах республики. Изменения уже почувствовали жители сел Зинцар, Алханчурт, Моска. В последнем населенном пункте проживает менее 100 человек. Специалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в таких небольших поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании установила новые и модернизировала существующие базовые станции в двух районах. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты, а также рядом с Национальным парком «Алания».

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления Импортонезависимость

«С каждым годом объем онлайн-данных в республике увеличивается в среднем на 15%. Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

Жители сел в Северной Осетии в среднем ежемесячно расходуют более 300 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 50 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети.

Другие материалы рубрики

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще