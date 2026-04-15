МТС проанализировала майнинговую активность в I квартале 2026 года

МТС с помощью аналитической платформы МТС EnergyTool выявила регионы с наибольшей майнинговой активностью. По итогам I квартала 2026 г. лидером стала Костромская область. В этом регионе число майнинговых ферм увеличилось в четыре раза по сравнению с январем-мартом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

В 2026 г. наибольший рост числа майнинговых ферм фиксируется в Центральной России и в регионах Северо-Запада. В Ленинградской и Тульской областях число ферм увеличилось в 2,4 и 2,1 раза соответственно.

Активно растет майнинговая активность и в других регионах. Например, в Московской области количество ферм выросло на 89%. В Орловской области – на 91%, в Смоленской области – на 53%, в Новгородской – на 51%. Также случаи майнинга участились в Ярославской области (+44%).

«МТС EnergyTool выходит далеко за рамки простого мониторинга — платформа выявляет даже тщательно скрытые схемы аномального потребления, от майнинга до манипуляций с приборами учета. Алгоритмы ИИ МТС обнаруживают случаи энергетического мошенничества, что открывает электросетевым и энергосбытовым компаниям реальную возможность вернуть контроль над потерями и существенно повысить свою экономическую эффективность», — отметил руководитель продукта МТС EnergyTool Алексей Барбетов.