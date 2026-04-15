RWB запустила онлайн-сервис автокредитования на Wildberries

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила сервис для совершения цифровых сделок по покупке автомобиля в автокредит, в том числе по льготным ставкам. Теперь пользователи могут не только в онлайне выбрать автомобиль на витрине Wildberries, но и сразу полностью удаленно оформить на него автокредит. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«RWB благодаря встроенным финтех-решениям запустила полностью цифровой сервис по выдаче автокредитов. Первая сделка прошла на автомобиль Baic U5 Plus по льготной ставке 0,01% годовых в рамках специальной кредитной программы производителя Baic. Весь процесс по оформлению кредита и покупки авто на платформе Wildberries занял у клиента час, а документы были подписаны удаленно. За счет цифровизации и встраивания в платформу Wildberries наш сервис повышает доступность транспортных средств: в среднем семь из десяти новых автомобилей в России приобретаются в кредит», — сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

Приобрести машину с помощью цифрового автокредита можно в разделе «Автомобили» в веб-версии Wildberries. Кликнув на бейдж «автокредит» на карточке, пользователь попадает на страницу с подбором условий кредитования и формой отправки заявки в банки-партнеры. Заявка рассматривается несколько минут. После выбора понравившегося предложения банка покупатель отправляет фото паспорта и селфи и подписывает кредитный договор с банком электронной подписью.

Все условия автокредита прозрачны: пользователь видит финальную стоимость автомобиля и реальную ставку, а в сумму кредита не включаются никакие дополнительные услуги. Сервис работает с ведущими надежными российскими кредитными организациями. На платформе доступны как обычные автокредиты, так и кредиты в рамках специальной программы от автопроизводителя со сниженной кредитной ставкой.

«Мы продолжим развивать функционал и в ближайшее время расширим количество производителей, автомобили которых можно будет приобрести в кредит по льготным ставкам через платформу Wildberries. Кроме того, мы намерены увеличить количество банков-участников и приглашаем банки присоединиться к нашему сервису», — сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

Сервис работает в тестовом режиме и доступен в веб-версии Wildberries. В дальнейшем функционал появится и в мобильном приложении.

Автомобили впервые появились на Wildberries в апреле 2024 г. Продажи новых машин на платформе c начала 2026 г выросли более чем в три раза — на 206% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Самые востребованные модели — китайские кроссоверы Changan, Geely и Tenet.

Спрос на другие транспортные средства в I квартале 2026 г. увеличился более чем в восемь раз, с нескольких сотен — до нескольких тысяч единиц техники: мотоциклов, квадроциклов, корпусных лодок, спецтехники и других транспортных средств.