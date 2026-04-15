Сливы поставили на паузу: количество публикаций утечек баз данных уменьшилось на 5% из-за блокировок в Telegram

Специалисты компании F6, российского разработчика технологий для борьбы с киберугрозами, проанализировали ситуацию с утечками данных российских компаний, впервые выложенных в публичный доступ в первом квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 зафиксировали за I квартал 2026 г. 68 новых случаев публикации утечек баз данных организаций из России на андеграундных форумах и в тематических Telegram-каналах. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество впервые опубликованных баз данных уменьшилось на 5% (72 публикации).

При этом в I квартале 2026 г. в открытом доступе оказались 111,2 млн строк (на 8% больше аналогичного периода 2025 г.) пользовательских данных, включая ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные, телефонные номера, адреса электронной почты. Причем 96 млн строк были раскрыты в рамках одной утечки.

По мнению аналитиков F6 Threat Intelligence, снижение количества новых публикаций баз данных может быть связано с «паузой» в активности андеграундных Telegram-каналов, которая возникла в начале 2026 г. из-за волны блокировок популярных у злоумышленников каналов, специализирующихся на распространении баз данных. Снижение активности публикаций на андеграундных форумах, в свою очередь, связано с нестабильной работой многих из этих форумов и полным закрытием некоторых подобных площадок.

Сохраняется тенденция, когда большинство похищенных баз данных злоумышленники публикуют в свободном доступе, чтобы нанести атакованным компаниям и их клиентам наибольший ущерб.

Лидерами по утечкам данных на конец I квартала 2026 г. стали такие отрасли, как ретейл и интернет-магазины, образовательные площадки и учреждения, государственный сектор и интернет-сервисы. По сравнению с I кварталом г. года из списка лидеров по утечкам выбыли телеком-компании. Напомним, что согласно данным, приведенным в ежегодном аналитической отчете F6 «Киберугрозы для России и Беларуси: Аналитика и прогнозы 2025/2026», по итогам прошлого года в топ-5 по утечкам данных вошли такие сферы, как ретейл и интернет-магазины, государственный сектор, профессиональные услуги, здравоохранение и информационные технологии.

«Лидирующие позиции по впервые опубликованным утечкам баз данных сохраняются за ретейлом и интернет-магазинами, а также государственным сектором, что свидетельствует о высоком интересе атакующих к этим сферам», – сказала Лада Крюкова, руководитель отдела исследования и мониторинга андеграунда департамента Threat Intelligence компании F6.