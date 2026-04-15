В старинных селах Саратовской области включили 4G

Цифровое обновление пришло в села Курдюм и Кувыка. «МегаФон» запустил здесь новое оборудование, открыв доступ к связи и интернету для тысячи жителей. Теперь максимальная скорость передачи данных в поселениях может достигать 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кувыка считается одним из старейших сел Саратовской области. По преданиям оно было основано еще в конце XVI века, в эпоху правления Бориса Годунова. Соседний Курдюм немногим моложе — его летопись ведется с XVIII столетия. В населенных пунктах действуют школы, фельдшерско-акушерские пункты, администрации, клубы.

Сегодня в этих селах современные технологии соседствуют с прошлым. Жителям стали доступны те же цифровые сервисы, что и в крупных городах. Скорости сети LTE достаточно, чтобы жители могли комфортно работать удаленно, учиться и пользоваться государственными услугами онлайн.

Сельчане уже оценили возможности новой инфраструктуры. В день абоненты оператора в каждом их этих населенных пунктов суммарно проговаривают порядка полутора тысяч минут и расходуют около 300 Гбайт онлайн-данных. Чаще всего жители подключаются к Сети с пятницы по воскресенье — в эти дни абоненты преимущественно пользуются мобильным интернетом для отдыха, обучения и решения бытовых задач. Новые базовые станции адаптированы под колебания нагрузки и обеспечивают высокую скорость и стабильность соединения в часы пик.

Помимо строительства новой инфраструктуры в Курдюме и Кувыке, оператор модернизировал оборудование в селе Широкое. Только за последний месяц голосовой и интернет-трафик здесь вырос на 10%. Чтобы сохранить качество связи при таких нагрузках, инженеры перевели частоты из 3G в 4G — это позволило увеличить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета до 30% в зависимости от локации.

«Запуск новых базовых станций, обновление оборудования и технологий стали продолжением программы по улучшения связи в Татищевском районе. Ранее новый телеком-объект появился в Большой Фёдоровке, а в районном центре и селе Мизино-Лапшиновка инженеры модернизировали действующую сеть. Такое последовательное улучшение инфраструктуры создает единое покрытие для жителей, гостей и автотуристов, путешествующих по району», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.