«Яндекс» инвестирует более 500 млн руб. в поддержку малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2026 года

«Яндекс» развивает флагманские программы поддержки в своих продуктах: «Директе» и «Бизнесе». Во всех программах могут принять участие как действующие клиенты, которые уже используют инструменты для продвижения, так и новые.

Предпринимателям доступны предложения партнеров, включающие образовательные продукты для бизнеса, различные финансовые решения от банка-партнера, предложения от сервисов «Яндекс 360» и «Яндекс Доставка», а также от оператора связи. Кроме того, можно воспользоваться бесплатными сервисами, такими как инструмент для создания лендингов и ИИ-помощник для запуска кампаний.

Например, при использовании «Яндекс Директа» бизнес может удвоить свой рекламный бюджет при запуске первой рекламной кампании. Это позволит ему выйти на новый канал привлечения клиентов и с меньшими затратами получить результат. В «Яндекс Бизнесе», в рамках программы поддержки организаций — обладателей премии «Хорошее место» (таких в стране более 200 тыс.), предприниматели получат заметную скидку на запуск продвижения или смогут удвоить бюджет уже активных кампаний. Так организации из сферы услуг и сервиса смогут конвертировать свою высокую оценку пользователей в инструмент поддержания спроса.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Предприниматели смогут также воспользоваться регулярной поддержкой для тех, кто только начинает продвигать свой бизнес.

В 2025 г. на подобные инициативы компания суммарно потратила более 2 млрд руб. При этом рекламными инструментами «Яндекса» пользуется более 370 тыс. МСБ-рекламодателей, а различными предложениями за все время воспользовались несколько десятков тысяч предпринимателей.

