CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

ИИ-ассистент Mymeet.ai интегрировался с «МТС Линк»

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai реализовала интеграцию с экосистемой сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Новая интеграция осуществляется через бота-участника встречи. Виртуальный ИИ-ассистент подключается к звонку, фиксирует содержание разговора, отслеживает состав участников, их реплики и формирует итоговый отчет. Бот Mymeet.ai также умеет отправлять приветственные сообщения в чат, автоматически покидать звонок при завершении встречи или в случае удаления ассистента из числа участников.

Сейчас Mymeet.ai интегрирован для работы с большинством популярных ВКС-платформ, включая «Яндекс Телемост», Jitsi, Zoom, Google Meet, SberJazz, Microsoft Teams, TrueConf и «Контур.Толк». При этом технологический подход специально адаптирован под специфику «МТС Линк»: от механики подключения к звонку и работе с чатом до отслеживания статуса встречи и состава участников.

Для пользователей интеграция означает возможность работать с итогами встреч в той же среде, где уже происходит коммуникация с командой. Необходимость переключаться на сторонние сервисы для транскрибации и саммари исчезает благодаря работе ИИ-ассистента.

По данным «МТС Линк», в 2025 г. на платформе прошло более 7,6 млн мероприятий, а суммарное число подключений достигло 50 млн. Новая интеграция открывает Mymeet.ai доступ к аудитории команд, которые уже стандартизировали коммуникации внутри «МТС Линк», усовершенствовав опыт пользователей.

«Мы последовательно расширяем список платформ, в которых пользователи могут работать с Mymeet.ai без смены привычного сценария коммуникации. Интеграция с «МТС Линк» важна для команд, которые хотят автоматически фиксировать итоги встреч, не тратить время на ручные заметки и получать структурированный результат сразу после звонка», – сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

