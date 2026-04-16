Mains запустил первый цифровой агрегатор для выбора программ ДМС

«Mains Кубики» (группа компаний Mains) объявили о запуске цифрового агрегатора, который позволяет компаниям подбирать и сравнивать программы личного страхования: добровольного медицинского страхования (ДМС), НС, КЗ, а также прямые медицинские услуги, консультации и программы спорта в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители Mains.

Новый сервис решает одну из ключевых проблем рынка: сегодня работодатели вынуждены вручную собирать предложения от страховых компаний и пытаться сопоставить их между собой, несмотря на различия в наполнении, структуре и логике тарифов. В результате процесс выбора может занимать недели и требует значительных ресурсов со стороны HR-специалистов.

В отличие от классических витрин и сервисов сравнения, продукт Mains не ограничивается отображением диапазона цен и перечня страховщиков. Команда провела масштабную работу по анализу страховых продуктов: предложения разных компаний были приведены к единому стандарту и структурированы по составу услуг. Это позволяет пользователю сравнивать не абстрактные тарифы, а сопоставимые по наполнению программы ДМС и лучше понимать, за что именно он платит.

Платформа позволяет HR-специалисту задать параметры компании и сотрудников, выбрать необходимые опции и в течение нескольких секунд получить расчет стоимости. На основе этих данных формируется готовое коммерческое предложение, которое можно использовать для согласования с руководством компании. Таким образом, процесс выбора ДМС переводится из сложной и трудоемкой экспертной задачи в понятный цифровой сценарий, где решение можно принять значительно быстрее.

Второе ключевое направление продукта связано с работой после подключения программы. Для клиентов создан цифровой личный кабинет, в котором сосредоточены все процессы администрирования ДМС. Компания получает возможность управлять списками сотрудников, отслеживать изменения по договору, контролировать платежи и работать с аналитикой в единой системе, а также подключать дополнительные страховые и нестраховые сервисы в один клик. Это снижает операционную нагрузку на HR-функцию и делает администрирование договоров более прозрачным и управляемым.

По оценке Mains, запуск агрегатора может изменить подход к выбору корпоративного ДМС, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, где ресурсы на такие процессы ограничены, а требования к прозрачности и скорости принятия решений растут.

«Мы увидели, что рынок ДМС остается непрозрачным: компании тратят много времени на поиск и сравнение предложений, а изменения параметров ведут к долгому ожиданию расчета. Мы стандартизировали эти продукты и сделали процесс выбора быстрым и понятным — от первого расчета до управления программой после подключения», — отметил Павел Озеров, CEO «Mains Кубики».

В дальнейшем Mains планирует расширять количество страховых партнеров, добавлять нестраховые продукты и внедрять ИИ-советника для подбора решений под профиль или запрос клиента. Усиливая роль агрегатора как единой точки входа в корпоративные программы заботы о здоровье сотрудников.

