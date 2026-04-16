CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила LTE-сеть в «молочной столице» Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Хорольском районе Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% сразу в трех населенных пунктах района – Ярославском, Вознесенке и Новодевице. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в зону улучшения качества сети МТС попали около 11 тыс. жителей Хорольского района. После проведенных технических работ они могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах.

Хорольский район – один из крупных районов центрального Приморья. Основу его экономики составляет сельское хозяйство, преимущественно мясомолочного направления. Также из-за близости озера Ханка в районе активно развивается туризм. Обновленная телеком-инфраструктура позволит здесь внедрить цифровые решения для агрокомплекса и туристической сферы, в том числе интернет вещей, облачные сервисы и геоаналитику.

«МТС развивает сеть LTE на территории всех муниципальных образований Приморского края, в том числе в небольших населенных пунктах. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети в ряде городов и районов Приморья и расширяем нашу сеть «четвертого поколения». Ранее мы обновили LTE-сеть в Ольге, Славянке и Ливадии, а также Владивостоке и Артеме», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


