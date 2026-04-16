Найти персональные кредитные предложения по номеру телефона теперь можно с помощью «Поиска Яндекса по Финансам»

Пользователям больше не нужно тратить часы на изучение предложений разных банков и заполнение множества анкет. Достаточно ввести свой номер телефона, и «Поиск» покажет персональные кредитные предложения от нескольких банков. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Поиске Яндекса по Финансам» работает новая функциональность — единая кредитная анкета, уточняющая данные пользователя для поиска персональных предложений в разных банках. Перейти к заполнению можно прямо из «Поиска». Раньше, чтобы сравнить предложения, приходилось отдельно заходить на сайт каждого банка и заполнять одинаковые анкеты с большим количеством данных, в том числе паспортных. А затем ждать ответа от каждого по отдельности.

Кредитная анкета позволяет найти доступные предложения по номеру телефона пользователя и сравнить найденные варианты в едином окне. Банки дадут информацию о предварительно одобренной сумме и сроке кредита, а также о размере платежа, процентной ставке и полной стоимости кредита, а «Поиск» покажет ее в едином окне.

С помощью анкеты пользователь делает запрос в банки, и они направляют персональные предложения, а «Поиск» показывает их в удобном формате. Помимо потребительских кредитов сервис автоматически рассчитывает доступные предложения по кредитным картам. Данные пользователя используются только банками для подбора персональных предложений, а расчет займет не более минуты.

Перейти к кредитной анкете можно из раздела «Кредиты» тематического «Поиска Яндекса по Финансам» — по кнопке «Рассчитать».