Совет директоров АО «ГЛОНАСС» утвердил новую стратегию развития компании

По итогам очного заседания совета директоров АО «ГЛОНАСС» под председательством Министра транспорта Андрея Никитина утверждена стратегия развития компании до 2030 г. Наряду с поддержанием высокой эффективности работы первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС» оператор продолжит масштабирование сервисов на основе этой технологической платформы в области «интернета вещей» для повышения прозрачности логистики в целом ряде отраслей экономики страны и ускорения промышленного применения беспилотного транспорта на земле, воде и в воздухе. Также АО «ГЛОНАСС» продолжит разработку и внедрение российских технологий высокоточного автовождения, формирование систем обработки больших данных. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Стратегия развития АО «ГЛОНАСС» до 2030 г. – это продолжение реализации концепции Минтранса России по созданию эффективного транспортного комплекса, ориентированного на повышение качества жизни россиян. Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет важнейшую социальную государственную функцию аварийного оповещения, что помогает спасать тысячи людей ежегодно. Более 13,6 млн транспортных средств подключено к системе, за время работы которой спасателям передано свыше 580 тысяч вызовов. Наша совместная задача – усиление вклада в достижение национальных целей развития России в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 гг., обозначенных Президентом России. Планируем делать это за счет роста подключенных транспортных средств и расширения географии применения системы при внедрении новых российских технологий связи», – сказал Андрей Никитин.

По словам министра, помимо аварийного оповещения проекты компании формируют технологический суверенитет отрасли и экономики страны в целом. Онлайн-мониторинг движения полумиллиона транспортных средств обеспечивается отечественным сервисом на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» – это прозрачность работы, повышение безопасности и эффективности всего общественного транспорта в городах, перевозок опасных грузов, лесной техники и малой авиации сельскохозяйственного назначения. На базе госинформсистемы в рамках исполнения поручений Президента России создается система контроля пассажирских автобусных перевозок между регионами, менее чем за год запущена единая система идентификации беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

«За минувшие четыре года команде оператора «ЭРА-ГЛОНАСС» удалось сформировать фундамент для стратегического перехода от монопродуктового предприятия к технологической компании-лидеру в области «интернета вещей». Мы приступили к расширению направлений деятельности компании в интересах граждан, российского бизнеса и государства, повысили долю выручки с 6% до 30% от внедрения отечественных цифровых сервисов мониторинга, идентификации, связи и высокоточной навигации. Компетенции и технологическая платформа сегодня помогают формированию отрасли беспилотного транспорта в России», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

С 1 марта началось подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» всех гражданских авиабеспилотников в качестве инструмента открытия неба в регионах, расширения географии применения технологии. Открытые данные и метрики работы более 100 беспилотных грузовиков, подключенных к госинформсистеме, помогают государству объективно оценить технологическую зрелость, ускорить переход от экспериментов к промышленному применению высокоавтоматизированных транспортных средств.