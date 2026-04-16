Видеолента «Бортжурнала Авто.ру» поможет определить, что стучит

При использовании автомобиля владельцы порой сталкиваются с неисправностями и недостатками, которые не сразу можно рассмотреть, но хорошо заметен стук, свист или щелканье. Попытки описать их текстом или передать звуками в разговоре с другом или механиком на сервисе зачастую оборачиваются ошибками в диагностике или превращаются в хорошую шутку.

Теперь вместо этого пользователи «Авто.ру» могут зайти в «Бортжурнал» и загрузить видео, в котором покажут источник неприятных звуков или иной проблемы, в решении которой им требуется помощь. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Видео, размещенные в рубрике «Прошу совета», увидят владельцы аналогичных моделей и смогут дать дельные рекомендации, помогут вычислить источник проблемы и расскажут, как можно справиться с возникшей неисправностью. Оставить комментарий смогут и те пользователи сервиса, кто не ведет свой Бортовой журнал, но разбирается в теме запроса.

Новая видеолента «Бортжурнала» пригодится не только для поиска ответов. Как частные, так и профессиональные продавцы могут использовать ее как инструмент повышения доверия. Публикация видеороликов с эпизодами из повседневной эксплуатации машины или с обзорами на новые поступления продемонстрируют потенциальным покупателям прозрачность продавца.

Кроме того в видеоленте «Бортжурнала Авто.ру» ежедневно публикуются сотни познавательных и развлекательных роликов на автомобильную тематику. Таким образом «Бортжурнал» дает еще один способ взаимодействия для всех, кто влюблен в автомобили и любит о них разговаривать или просто хочет скоротать время в зоне ожидания на сервисной станции.

Как попасть в видеоленту: в приложении кнопка расположена в нижней части главного экрана «Бортжурнала», а веб-версии – в главном меню слева.