CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Видеолента «Бортжурнала Авто.ру» поможет определить, что стучит

При использовании автомобиля владельцы порой сталкиваются с неисправностями и недостатками, которые не сразу можно рассмотреть, но хорошо заметен стук, свист или щелканье. Попытки описать их текстом или передать звуками в разговоре с другом или механиком на сервисе зачастую оборачиваются ошибками в диагностике или превращаются в хорошую шутку.

Теперь вместо этого пользователи «Авто.ру» могут зайти в «Бортжурнал» и загрузить видео, в котором покажут источник неприятных звуков или иной проблемы, в решении которой им требуется помощь. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

avt1.jpg

Авто.ру

Видео, размещенные в рубрике «Прошу совета», увидят владельцы аналогичных моделей и смогут дать дельные рекомендации, помогут вычислить источник проблемы и расскажут, как можно справиться с возникшей неисправностью. Оставить комментарий смогут и те пользователи сервиса, кто не ведет свой Бортовой журнал, но разбирается в теме запроса.

Новая видеолента «Бортжурнала» пригодится не только для поиска ответов. Как частные, так и профессиональные продавцы могут использовать ее как инструмент повышения доверия. Публикация видеороликов с эпизодами из повседневной эксплуатации машины или с обзорами на новые поступления продемонстрируют потенциальным покупателям прозрачность продавца.

Кроме того в видеоленте «Бортжурнала Авто.ру» ежедневно публикуются сотни познавательных и развлекательных роликов на автомобильную тематику. Таким образом «Бортжурнал» дает еще один способ взаимодействия для всех, кто влюблен в автомобили и любит о них разговаривать или просто хочет скоротать время в зоне ожидания на сервисной станции.

Как попасть в видеоленту: в приложении кнопка расположена в нижней части главного экрана «Бортжурнала», а веб-версии – в главном меню слева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще