«Яндекс Карты» предупредят пассажиров общественного транспорта о нужной остановке

«Яндекс Карты» представили новое поколение навигации на общественном транспорте. Теперь приложение не просто показывает маршрут, а ведет по нему в режиме реального времени: голосом подсказывает, как дойти до остановки, на какой транспорт сесть и когда нужно выходить. Благодаря этому ориентироваться в поездках на метро, автобусе, электричке и речном транспорте станет еще проще — особенно в незнакомых местах и на маршрутах с пересадками. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Поездки на общественном транспорте требуют особого внимания: нужно следить за остановками и постоянно сверяться с маршрутом. Теперь «Яндекс Карты» помогают в этом: направляют пользователя и подсказывают ему актуальную информацию на каждом этапе.

Яндекс Карты
<p>Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы</p>
Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы Импортонезависимость

Новый режим работает по принципу автомобильной навигации. Приложение определяет текущее положение пользователя и соотносит его с маршрутом, чтобы показывать прогресс поездки и вовремя давать подсказки. Также пользователю необязательно все время смотреть в экран: статус поездки всегда доступен в фоновом режиме и на заблокированном экране.

Чтобы начать поездку, достаточно указать место прибытия, выбрать подходящий маршрут и нажать кнопку «Поехали». В местах с плохим сигналом точность может снижаться, маршрут при этом остается доступным: его можно просматривать в разделе внизу экрана и вручную переключаться между этапами. Раздел с деталями маршрута появится также перед началом поездки — чтобы пользователь мог выбрать оптимальный вариант и заранее узнать подробности. Например, можно посмотреть, в какой вагон метро нужно будет сесть, на какую платформу прибудет электричка или во сколько приедет нужный автобус.

Другие материалы рубрики

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

«Плати по миру»: оператор карт международных платежных систем выпустил 10 000 карт за день

Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще