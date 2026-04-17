CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

«Авито» расширяет категорию сим-карт: на платформе появились МТС, «МегаФона» и Yota

«Авито» расширяет новую товарную категорию. Теперь на платформе доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи МТС, «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения. Доставка сим-карт осуществляется с помощью «Авито Доставки». Это обеспечивает максимальное удобство и безопасность сделки для пользователей: средства поступят продавцу на счет после получения заказа в пункте выдачи, а служба поддержки поможет решить любые спорные вопросы.

«В I квартале 2026 г. продажи новых моделей смартфонов выросли на 17% относительно I квартала предыдущего года. При этом модели в ресейле также пользуются стабильной популярностью: если в предыдущем квартале на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, сейчас — уже 71%. Интеграция на платформу сим-карт — это логичный шаг, который позволяет пользователю не только приобрести устройство, но и и подключить связь к нему связь на той же платформе. Расширение категории вместе с МТС, «МегаФоном» и Yota дает нашим пользователям возможность широкого выбора и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте», — отметил Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и ИT в «Авито».

В рамках запуска продажи сим-карт на «Авито» МТС сделает ставку на сценарии, при которых пользователи смогут купить смартфоны вместе с подключением связи. «Авито» и МТС тестировали этот формат продаж в пилотном режиме с 2025 г.

«Пилотный проект, который мы провели на «Авито» в 2025 г., наглядно показал: ключевой фактор успеха — это нативная интеграция процесса покупки сим-карт в сценарии приобретения комплементарных товаров. Когда пользователь уже купил смартфон ему логично и удобно здесь же подключить тариф. Такой подход не только повышает лояльность пользователей к платформе, но и делает телеком-услуги по-настоящему доступными», — сказал директор центра онлайн-продаж МТС Руслан Крылов.

Импортонезависимость

«Осознанное потребление — это не только ресейл, но и разумный выбор услуг связи. Мы интегрируем архивные тарифы на платформу «Авито»: то, что раньше было доступно только на «YotaАрхив», теперь можно найти на одной из популярных у молодежи площадок. Это делает связь еще доступнее и встраивает ее в привычные сценарии осознанного потребления», – сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Категория сим-карт была запущена на «Авито» в марте 2026 г. Первым партнером в категории стал «Билайн». В рамках партнерства оператор запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

