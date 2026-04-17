«МегаФон» обеспечил высокие интернет-скорости в столице Камчатки

С начала 2026 г. средний объем мобильного трафика на одного абонента Камчатского края вырос на 10%, а в Петропавловске-Камчатском динамика составила почти 5%. Об этом рассказали аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные пользователей в своей сети.

Чтобы обеспечить растущий спрос на современную мобильную связь, инженеры оператора в нескольких районах города перевели частоты из 3G в стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оптимизация частот позволила разогнать мобильный интернет до 100 Мбит/с в районе улиц Солнечная, Академика Королева и Радиосвязи. Здесь находятся жилые кварталы, ключевые городские автодороги, а также зоны отдыха, популярные у местных жителей и туристов.

Аналитики отмечают, что в марте 2026 г. цифровая активность жителей столицы региона превысила 30 ГБ на одного пользователя. Абонентам оператора комфортно пользоваться цифровыми сервисами, отправлять и загружать тяжелые файлы в мессенджерах или смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах. Эти ресурсы требуют стабильного доступа к мобильному интернету на высоких скоростях.

Помимо этого, инженеры «МегаФона» обновили оборудование на базовой станции в районе улицы Лукашевского. Это повысило надежность работы телеком-объекта и позволило поддерживать высокие скорости мобильного интернета в важном для города районе.

«В Петропавловске-Камчатском постоянно проживает около 160 тыс. человек, в летние месяцы полуостров принимает десятки тысяч гостей, поэтому современная связь в столице края один из ключевых ресурсов для региона. Мы синхронизируем этапы модернизации сети с календарем туристического сезона, чтобы жителям и гостям региона было комфортно пользоваться связью. Обновленные, более высокие, скорости передачи данных обеспечивают быструю работу цифровой навигации, банковских приложений, государственных сервисов», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.