«МегаФон» усилил 4G в сельской местности Тувы

Абоненты «МегаФона» в Торгалыге и Хайыракане Улуг-Хемского кожууна получили надежное покрытие LTE-сети и увеличенную скорость интернет-соединения. Ввод в эксплуатацию нового телеком-оборудования повысил качество мобильных услуг и расширил доступность «цифровых» сервисов в сельской местности Тувы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более 1000 человек, проживающих в Торгалыге, впервые получили доступ к мобильному интернету МегаФона. Построенная в селе базовая станция поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Сельчане смогут отправлять и получать «тяжелые» файлы, смотреть фильмы в высоком разрешении или играть по сети, общаться в мессенджерах и соцсетях. Также у владельцев «зеленых» сим-карт появился доступ к сервисам телемедицины, онлайн-банкингу, порталу государственных услуг и другим приложениям. Уверенный прием сигнала доступен не только в жилых домах, но и в социально значимых учреждениях — школе, детском саду, почтовом отделении связи и врачебной амбулатории.

Абоненты оператора в селе Хайыракан ежемесячно расходуют до 75 ТБ онлайн-информации на работу, учебу, самореализацию или досуг. Как показывает аналитика «МегаФона», с начала 2026 г. объем интернет-трафика вырос на 15%. В ответ на растущую активность пользователей оператор провел технические работы в населенном пункте. Запуск среднечастотного диапазона увеличил емкость сети и повысил стабильность интернет-соединения в период пиковых нагрузок — по выходным, праздникам и в вечернее время.

Позитивные изменения ощутят не только местные жители, но автомобилисты. Хайыракан расположен вблизи федеральной трассы «Енисей». Водителям и пассажирам станет проще пользоваться навигацией, устанавливать необходимые приложения, скачивать музыку и решать рабочие или бытовые задачи прямо в пути.

Развитие сети в Улуг-Хемском кожууне расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Абоненты оператора в республике уже оценили ее удобство: 70% всех звонков они совершают через сети четвертого поколения. За год показатели выросли на 46%.

«Запуск новых базовых станций, обновление оборудования и технологий стали продолжением цифровизации Улуг-Хемского кожууна. За два предшествующих года наша связь появилась еще в шести селах – Эйлиг-Хеме, Арыг-Бажы, Чодураа, Иштии‑Хеме, Ийи‑Тале и Арыскане. Такое последовательное улучшение инфраструктуры создает единое покрытие для жителей, гостей и автотуристов, путешествующих по региону», — сказала директор МегаФона в Республике Тыва Светлана Симаткина.