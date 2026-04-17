«МегаФон» ускорил интернет в единственном в России музее истории мироздания

Оператор обеспечил мобильную связь и высокоскоростной интернет на территории Музея истории мироздания. В уникальном пространстве под Истрой собрана коллекция метеоритов и ми­нералов со всего мира. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы посетители музея могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами и делиться впечатлени­ями в соцсетях, инженеры «МегаФона» на территории музея развернули телеком-инфраструктуру с под­держкой широкого спектра диапазонов. Это позволило обеспечить стабильный сигнал и скорость пере­дачи данных как внутри здания, так и на прилегающей территории.

Телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой соединение между або­нентами происходит практически мгновенно, а звук остается чистым даже при высокой нагрузке на сеть. Благодаря этому посетители и сотрудники музея могут оставаться на связи, а также использовать со­временные цифровые решения — например, проводить интерактивные экскурсии с применением обо­рудования, подключаемого через мобильную сеть.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
«Цифровая среда меняет формат посещения культурных и научных пространств. Ежегодно музей посе­щают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным ин­тернетом на скорости до 100 Мбит/с.», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Музей истории мироздания был создан учеными и популяризаторами науки — выпускниками ведущих российских вузов, и за время своего существования прошел путь от полуподвального помещения в Де­довске городского округа Истра до полноценного научного центра. В его коллекции представлены уни­кальные экспонаты, включая метеориты с Луны и Марса. Экспонаты музея демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также использовались при формировании экспозиций Музея Мирового оке­ана в Калининграде.

Другие материалы рубрики

Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты»

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще