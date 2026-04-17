МТС раскинула LTE в краю колымских эвенов

МТС запустила сеть LTE в поселке Эвенск Северо-Эвенского округа Магаданской области. Жители удаленного населенного пункта на берегу Охотского моря получили доступ к сети LTE и цифровым сервисам МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили базовую станцию в поселке Эвенск. Благодаря проведенным работам доступ к сверхскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам МТС получили свыше тысячи местных жителей.

Поселок Эвенск назван по имени северной народности эвенов и является центром Северо-Эвенского округа. Несмотря на суровые погодные условия – вечную мерзлоту и непродолжительное лето – большинство местных жителей владеют земельными участками, на которых выращивают различные овощи.

Сегодня в поселке есть школа, дом культуры, детский сад, хлебопекарня, краеведческий музей, центр детского творчества, почта, отделение банка, спортивная школа, магазины, а также аэропорт – один из важнейших транспортных узлов. Запуск сети LTE позволяет также пользоваться технологией VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: например, покупать авиабилеты и просматривать онлайн-карты.

«Высокоскоростной интернет – одна из важных составляющих современной комфортной жизни. Несмотря на значительные расстояния, жители Эвенска, как и жители других городов и поселков Колымы, могут на высоких скоростях смотреть фильмы и сериалы, удаленно учиться, обмениваться «тяжелыми» файлами. В школе и доме культуры можно проводить онлайн-мероприятия с образовательными организациями Магаданской области и других регионов страны. А предприниматели внедрять цифровые решения для развития бизнеса», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

