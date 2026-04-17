Онлайн-магазины могут принимать оплату электронными сертификатами уже в день подключения — «ЮKassa» упростила запуск

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила выставление счетов на оплату электронными сертификатами из личного кабинета. Теперь продавцы, работающие с товарами и услугами по программам государственной поддержки, могут принимать оплату онлайн уже в день подключения, без затрат на разработку и интеграцию. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Электронные сертификаты — один из самых быстрорастущих способов оплаты в сегменте господдержки. За неполные два года число выпущенных сертификатов выросло с одного миллиона в феврале 2024 г. до пяти миллионов в декабре 2025 г. При этом многие сделки до сих пор остаются в офлайне: тысячи продавцов медицинских товаров, детской продукции, путевок в оздоровительные лагеря не выходили в онлайн, потому что интеграция требовала ресурсов на разработку. Выставление счетов из личного кабинета снимает этот барьер», — сказала Таисия Суходол, менеджер продуктов для корпоративных клиентов «ЮMoney».

Для запуска продавцу нужно подключиться к государственным системам учета и подписать договор с «ЮKassa». После этого можно создавать счета для оплаты товаров электронными сертификатами прямо в личном кабинете.

Для покупателя процесс остается привычным: он переходит по ссылке, вводит данные карты «Мир» — и деньги за товар списываются с сертификата. Если средств на сертификате не хватает, разница списывается с той же карты автоматически. При возврате товара деньги распределяются обратно на сертификат и на карту.

Сервис доступен продавцам, зарегистрированным в России, а также покупателям — гражданам России с картами платежной системы «Мир».

