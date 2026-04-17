CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

«Рег.облако» запускает собственную ИИ-платформу для массовой аудитории

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, анонсирует запуск комплексной ИИ-платформы. Решение объединяет инфраструктурные и сервисные продукты для полного цикла работы с генеративными нейросетями и ML-моделями, включая окружение с предустановленным высокопроизводительным инференс-движком vLLM. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Технологическое ядро платформы представляет подготовленное окружение с vLLM, оптимизированный для работы с большими языковыми моделями. Пользователь может выбрать предустановленную модель либо загрузить собственную из открытого репозитария Hugging Face CLI. Все вычисления выполняются на выделенном сервере с GPU, модели и данные хранятся локально на сервере клиента, а для доступа к модели автоматически запускается OpenAI-совместимый эндпоинт (конкретный адрес в интернете, доступный на публичном IP). Плата взимается почасово только за используемые ресурсы — конфигурации доступны с разными мощностями и под любые загрузки: от Nvidia A4000 до сборок с двумя ускорителями A100. В ближайшее время провайдер планирует расширение ассортимента доступных карт.

Помимо инференс-решения, в состав ИИ-платформы включены сервисы для командной разработки ML-моделей JupyterHub с возможностью интеграции с Git и S3, корпоративный ИИ‑ассистент на базе Open WebUI и встроенного инференса с рядом предустановленных моделей и low-code среда n8n для визуального построения сценариев автоматизации. Такая экосистема позволяет решать задачи от прототипирования до внедрения ИИ в едином контуре. Продукты прошли испытания и уже доступны для пользователей. ИИ-платформа запущена в режиме тестирования, в планах компании — продолжить развивать функциональность для широкого круга пользователей.

«На российском рынке спектр задач сместился от разовых экспериментов к долгосрочному внедрению ИИ-решений в бизнес-процессы. Задачи становятся разнообразными: от запуска LLM в приватных контурах до обучения собственных моделей и автоматизации различных процессов, которые ранее выполнял человек. Мы подготовили готовые решения, которые не требуют самостоятельной установки и настройки инфраструктуры, чтобы пользователи могли сосредоточиться на выполнении своих задач», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

<p>Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы</p>
Импортонезависимость

«Сегодня в бизнес-среде потребность в приватной и предсказуемой инфраструктуре для ИИ есть не только у крупных корпораций, но и у среднего бизнеса, стартапов и даже отдельных разработчиков. Мы нацелены на то, чтобы снизить порог входа бизнеса в использование технологий на базе ИИ. На платформе каждый сможет найти подходящее решение для своих бизнес-задач. Это позволяет нам работать для массовой аудитории, делая технологии ИИ по-настоящему доступными каждому», – сказал Денис Прохорчик, исполнительный директор «Рег.облака».

Особенностью предложения «Рег.облака» на рынке является ориентация на массовую аудиторию — от крупных корпораций до среднего бизнеса, стартапов и отдельных разработчиков. «Рег.облако» делает ставку на создание нового стандарта для российской ИИ-инфраструктуры — сочетающего доступность облачной модели с приватностью и предсказуемостью выделенных мощностей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

