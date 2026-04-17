«Рег.облако» запускает собственную ИИ-платформу для массовой аудитории

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, анонсирует запуск комплексной ИИ-платформы. Решение объединяет инфраструктурные и сервисные продукты для полного цикла работы с генеративными нейросетями и ML-моделями, включая окружение с предустановленным высокопроизводительным инференс-движком vLLM. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Технологическое ядро платформы представляет подготовленное окружение с vLLM, оптимизированный для работы с большими языковыми моделями. Пользователь может выбрать предустановленную модель либо загрузить собственную из открытого репозитария Hugging Face CLI. Все вычисления выполняются на выделенном сервере с GPU, модели и данные хранятся локально на сервере клиента, а для доступа к модели автоматически запускается OpenAI-совместимый эндпоинт (конкретный адрес в интернете, доступный на публичном IP). Плата взимается почасово только за используемые ресурсы — конфигурации доступны с разными мощностями и под любые загрузки: от Nvidia A4000 до сборок с двумя ускорителями A100. В ближайшее время провайдер планирует расширение ассортимента доступных карт.

Помимо инференс-решения, в состав ИИ-платформы включены сервисы для командной разработки ML-моделей JupyterHub с возможностью интеграции с Git и S3, корпоративный ИИ‑ассистент на базе Open WebUI и встроенного инференса с рядом предустановленных моделей и low-code среда n8n для визуального построения сценариев автоматизации. Такая экосистема позволяет решать задачи от прототипирования до внедрения ИИ в едином контуре. Продукты прошли испытания и уже доступны для пользователей. ИИ-платформа запущена в режиме тестирования, в планах компании — продолжить развивать функциональность для широкого круга пользователей.

«На российском рынке спектр задач сместился от разовых экспериментов к долгосрочному внедрению ИИ-решений в бизнес-процессы. Задачи становятся разнообразными: от запуска LLM в приватных контурах до обучения собственных моделей и автоматизации различных процессов, которые ранее выполнял человек. Мы подготовили готовые решения, которые не требуют самостоятельной установки и настройки инфраструктуры, чтобы пользователи могли сосредоточиться на выполнении своих задач», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

«Сегодня в бизнес-среде потребность в приватной и предсказуемой инфраструктуре для ИИ есть не только у крупных корпораций, но и у среднего бизнеса, стартапов и даже отдельных разработчиков. Мы нацелены на то, чтобы снизить порог входа бизнеса в использование технологий на базе ИИ. На платформе каждый сможет найти подходящее решение для своих бизнес-задач. Это позволяет нам работать для массовой аудитории, делая технологии ИИ по-настоящему доступными каждому», – сказал Денис Прохорчик, исполнительный директор «Рег.облака».

Особенностью предложения «Рег.облака» на рынке является ориентация на массовую аудиторию — от крупных корпораций до среднего бизнеса, стартапов и отдельных разработчиков. «Рег.облако» делает ставку на создание нового стандарта для российской ИИ-инфраструктуры — сочетающего доступность облачной модели с приватностью и предсказуемостью выделенных мощностей.