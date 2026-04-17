«Сбер Бизнес Софт» запустил мини-приложение Teeeams для управления работой прямо из мессенджеров

«Сбер Бизнес Софт», разработчик SberCRM, представил трекер задач Teeeams для управления личными и рабочими задачами бизнеса. Теперь можно привлекать потенциальных клиентов, вести сделки и клиентскую базу прямо в мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители «Сбер Бизнес Софт».

SberCRM расширяет каналы присутствия и теперь появился в Telegram и Max в виде мини-приложения Teeeams. Это обеспечивает доступ бизнеса к функционалу CRM-системы из интерфейса Telegram или Max, а также делает взаимодействие с продуктом SberCRM более простым и удобным.

Решение позволяет управлять личными и рабочими задачами, ставить задачи самому себе и команде, а также удобно отслеживать прогресс. Инструментарий подходит бизнесу любого размера, а также ИП и самозанятым. Кроме того, Teeeams могут использовать физические лица для личных задач. Продукт бесплатный при подключении до трех пользователей.

Teeeams работает в связке со SberCRM: все поставленные через Teeeams задачи отображаются в веб-версии SberCRM. Когда задача создается в CRM-системе, то отображается в мини-приложении. Также есть возможность редактирования задач.

С помощью мини-приложения Teeeams пользователи могут управлять работой и коммуницировать с командой, не переключаясь между SberCRM и мессенджерами. Основной функционал включает: создание, просмотр и редактирование основных объектов SberCRM: задачи, сделки, контакты и др.; функцию поиска нужных объектов по данным CRM-системы; перевод задач и сделок по стадиям, как и в привычной веб-версии SberCRM; получение от встроенного бота уведомлений о важных событиях в системе.

Чтобы подключить Teeeams, пользователю нужно быть зарегистрированным в SberCRM и запустить бот в Telegram (TeeeamsBot) или в Max (teeeams_bot), затем авторизоваться в боте по логину и паролю SberCRM и начать пользоваться мини-приложением для управления личными и рабочими задачами бизнеса, сделками и контактами.

«Теперь, чтобы использовать все возможности SberCRM, необязательно заходить в веб-версию системы. Вся работа с командой и CRM теперь в едином пространстве — больше не нужно переключаться между разными сервисами. В Teeeams можно общаться с коллегами и управлять клиентской базой там же, где ведутся рабочие задачи. Новое мини-приложение SberCRM превратит привычный мессенджер в полноценный рабочий инструмент», ‒ отметили представители «Сбер Бизнес Софт».