Видеосвязь и нейросети: инженеры адаптировали мобильную сеть под ритм жизни Березняков

«МегаФон» запустил новые базовые станции в городе Березники Пермского края. Дополнительные объекты связи увеличили зону покрытия и повысили скорость мобильного интернета в нескольких районах города, а также на территории садовых массивов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения станут заметны в районе больничного городка по улице Деменева. Здесь сосредоточены важные медицинские учреждения, включая взрослые и детские поликлиники, а также стационарные корпуса больницы. Теперь пациенты и персонал могут рассчитывать на стабильное соединение при использовании социальных сетей, видеосвязи или доступе к цифровым сервисам.

Жители поселка Нижняя Зырянка на юге города также получили доступ к обновленной инфраструктуре. Телеком-оборудование обеспечит надежное соединение для звонков, работы и обучения в онлайн-формате, просмотра видеоконтента или использования нейросетей. Новое покрытие появилось в СНТ №39 и близрасположенных садовых товариществах. Теперь отдых на природе гармонично сочетается с цифровыми возможностями: можно оперативно связаться с близкими или найти полезные советы по уходу за растениями.

<p>Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика</p>
Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика Цифровизация

«Сегодня мы адаптируем нашу сеть под ритм жизни жителей региона, и запуск новых базовых станций в Березниках — это ответ на растущие интернет-потребности горожан. Мы не просто расширили территорию покрытия, но повысили качество работы сети и скорость мобильного интернета в ключевых точках: от жилых домов и медицинских учреждений до садовых товариществ», — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ранее оператор запустил базовые станции, которые обеспечили уверенный сигнал и высокую скорость мобильного интернета для жителей в центральной части города и микрорайоне ЕвроХим.

Другие материалы рубрики

Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты»

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Половина зумеров саботирует внедрение ИИ из страха потерять работу

VK продал свою долю в виртуальном банке для предпринимателей

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще