2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге

2ГИС начал показывать таймеры сигналов светофоров — сначала в Москве (апрель 2025 г.), затем — в Новосибирске (декабрь 2025 г.). Теперь функция появилась и в Санкт-Петербурге — это третий город, где 2ГИС показывает онлайн-сигналы светофоров. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Для отображения сигналов достаточно проложить маршрут на автомобиле и начать движение. Навигатор отобразит цвет ближайшего светофора на пути следования.

Функция уже доступна в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах. В ближайшее время в навигаторе будут отображаться сигналы всех умных светофоров города. Навигатор показывает именно тот сигнал, который актуален для текущего маршрута пользователя. Это исключает путаницу и делает поездки безопаснее. Онлайн-сигналы помогают дополнительно ориентироваться на дороге — например, при подъезде к перекресткам — в случаях, когда светофор может быть не виден, например, из‑за потока машин или стоящего автобуса.

В Санкт-Петербурге данные от интеллектуальных светофорных объектов предоставляет СПб ГКУ «ДОДД».

«Дублирование сигналов светофоров в навигаторе дает водителю больше возможностей контролировать ситуацию на дороге и делает поездки предсказуемее, — сказал Сергей Кириллов, руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС. — Запуск в Петербурге — важный шаг развития проекта: функция уже работает в ряде центральных районов, уже скоро подключим все интеллектуальные светофоры в городе. Мы продолжаем расширять покрытие и готовим подключения в других регионах России».

В дальнейшем можно будет видеть сигнал светофора даже на заблокированном смартфоне — через Live Activity и Dynamic Island на устройствах Apple. Информация о состоянии светофора будет отображаться в момент остановки, медленного движения или при переходе в другие приложения и автоматически скрываться, как только пользователь начинает движение. При этом функцию отображения сигналов светофора можно будет включать и выключать в настройках навигатора.

Онлайн-сигналы светофоров доступны в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге — в режиме ведения по маршруту в навигаторе 2ГИС в мобильном приложении на iOS и Android, а также на мультимедийных экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.