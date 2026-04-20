Аналитика МТС: активность москвичей на маркетплейсах выросла на 63%

МТС проанализировала динамику интернет-трафика на маркетплейсах в фиксированной сети МТС Московского региона за I квартал 2026 г. В сравнении с тем же периодом 2025 г. активность пользователей домашнего интернета МТС на онлайн-площадках торговых агрегаторов выросла на 63%. Наибольший прирост объема данных – на 92% – пришелся на Ozon, а самое сильное падение трафика – на 40% – наблюдалось на AliExpress. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост объема дата-трафика на сайты и мобильные приложения ведущих маркетплейсов продемонстрировал российский маркетплейс Ozon — трафик на него увеличился на 92%. Второе место занял интернет-магазин одежды и обуви Lamoda с приростом 73%, а замыкает тройку Wildberries (+57%).

В то же время на других популярных маркетплейсах зафиксирован спад активности пользователей. Так, у AliExpress интернет-трафик снизился на 40%, у «Яндекс.Маркета» — на 14%, у «Мегамаркета» — на 13%, а у «Авито» — на 11%.

Как и год назад, чаще всего москвичи покупали на Ozon, доля которого составила 55% от общего трафика на маркетплейсы в фиксированной сети МТС. В I квартале 2025 г. это показатель был 47%. Wildberries сохраняет второе место с долей 38% (снижение на 2 п. п.). Замыкает тройку лидеров онлайн-сервис «Авито» — его доля составила 5% (снижение на 4 п.п.). Оставшиеся 2% приходятся на другие торговые онлайн-площадки.

Анализ проводился на основе обезличенных больших данных пользователей домашнего интернета МТС в Московском регионе.