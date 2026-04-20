Дачники Краснотурьинска и Рудничного получили интернет на скорости 80 Мбит/с

Быстрый интернет стал доступен на территории садовых товариществ в самом Краснотурьинске и в поселке Рудничный. Специалисты «МегаФона» запустили новые объекты связи, чтобы обеспечить стабильный сигнал даже в периоды максимальной нагрузки на сеть, например, во время майских праздников. Видеозвонки с близкими, навигаторы, фильмы онлайн или умная система полива — теперь любителям загородной жизни доступно все богатство цифровых возможностей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В преддверии дачного сезона оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в садовых массивах, где в конце весны традиционно возрастает цифровая активность пользователей. Новое качество связи могут оценить пользователи в районе садового товарищества №21 и на улице Советской в Краснотурьинске, а также в поселке Рудничный.

Инженеры «МегаФона» расширили зону действия сети, чтобы во время садовых работ и дачного отдыха в майские праздники абоненты могли оперативно связаться с близкими или попросить нейросети поделиться необычным рецептом блюда на мангале.

Благодаря проведенным работам качественная голосовая связь и мобильный интернет на максимальной скорости до 80 Мбит/с будут доступны на садовых участках и в домах большего числа жителей Краснотурьинска.

«Современная и стабильная связь важна не только в многоквартирных домах, но и на дачах, куда многие жители региона приезжают с наступлением тепла. Мы последовательно развиваем нашу сеть в частных секторах и садовых товариществах, в общей сложности с начала года наши специалисты построили и модернизировали более 50 телеком-объектов на Среднем Урале», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Ранее оператор провел апгрейд в Алапаевском районе и Асбесте. В частности, мобильный интернет четвертого поколения стал доступен для жителей Нижней Синячихи, сел Кировское и Невьянское.