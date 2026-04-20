«Кион Строки» и Skyeng: китайский стал самым популярным языком для изучения после английского

Ко Дню китайского языка, который отмечается 20 апреля, книжный сервис «Кион Строки» совместно с онлайн-школой иностранных языков Skyeng проанализировал, как меняется интерес россиян к китайскому языку и связанному с ним книжному контенту. По данным Skyeng, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян, если не учитывать английский: его выбирают 26% пользователей. В «Кион Строках» потребление литературы с китайским языком оригинала по итогам 2025 г. выросло на 149% по сравнению с 2024, а в I квартале 2026 г. интерес к азиатским комиксам увеличился еще на 78% год к году.

Рост интереса к китайскому языку развивается в контексте более широкого тренда на азиатские направления в образовании, культуре и карьере. По данным Skyeng, в тройку самых популярных иностранных языков у россиян, помимо китайского (26%), также вошли французский (15%) и итальянский (14%) языки. Также в топ популярных языков вошли: испанский (12%), немецкий (10%), японский (8%), корейский (6%). На сегодняшний день интерес к азиатским языкам (китайскому, японскому и корейскому) в сумме превышает треть всех предпочтений учеников.

«Один из лучших способов изучения языка, помимо занятий — контент в оригинале. Чтение книг и просмотр фильмов помогут глубже погрузиться в язык, который вы изучаете, а интересные сюжеты сделают этот процесс ещё интереснее. Для результата важна регулярность: если читать книги по 20 минут ежедневно — вы увидите первый результат уже спустя месяц», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор Skyeng.

Книжное потребление подтверждает этот тренд: аудитория все чаще выбирает литературу китайских авторов. По итогам 2025 г. в «Кион Строках» потребление книг с китайским языком оригинала увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 г. Дополнительным подтверждением этого тренда стал рост интереса к азиатским комиксам: по итогам первого квартала 2026 г. потребление этого сегмента выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди самых востребованных жанров литературы с китайским языком оригинала лидируют фэнтези, современная литература, young adult и фантастика. Лидером рейтинга стала «В погоне за Луной» Син Лин — романтическое фэнтези о дочери генерала, которая проходит через Три Царства в поисках бессмертия, скрытых тайн прошлого и любви, способной пережить само время. На втором месте — «Светлый пепел луны» Тэнло Вэйчжи, масштабная история в жанре сянься о попытке изменить судьбу будущего повелителя демонов и спасти мир от надвигающейся катастрофы. Третью строчку заняла книга «Семь жизней до счастья» Цзюлу Фэйсян — история о небожителях, красных нитях судьбы и чувстве, которому предстоит пройти испытание несколькими жизнями.

В пятерку самых популярных тайтлов также вошли «Карта утрат» Белинды Танг — тонкий семейный роман о возвращении домой, памяти, прощении и поиске своего места в меняющемся Китае, — и «Три жизни, три мира. Десять ли персиковых цветков» Тан Ци, романтическое фэнтези о богине Бай Цянь, небесном принце и любви, переживающей утраты, время и перерождения.

Наиболее активной аудиторией этого сегмента стали женщины 35–44 и 45–54 лет. Чаще всего к литературе с китайским языком оригинала пользователи обращаются по вторникам, а самым популярным временным интервалом оказался промежуток с 12:00 до 16:00.