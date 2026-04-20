«Мегамаркет»: 69% россиян покупают ноутбуки для игр

Россияне всё активнее выбирают более дорогие игровые устройства, а средний чек на них в 2026 г. достиг 60 тыс. руб. К таким выводам пришёл «Мегамаркет», проанализировав продажи приставок и портативных игровых устройств.

Чаще всего в качестве игровых устройств россияне выбирают ноутбуки — 69%. Приставки на втором месте (26%), а вот стационарные компьютеры менее популярны (5%). Это может быть связано с тем, что ноутбуки являются более универсальным решением: их используют не только для игр, но и для работы и других задач, объединяя всё в одном устройстве.

При этом в российском сегменте игровых консолей лидирующие позиции сохраняет один бренд: на PlayStation (версии Slim и Pro) приходится около 80% всех продаж. Остальные занимают меньшую долю рынка: Nintendo — 7%, Xbox и Steam Deck — по 3%. Ретро-консоли Retro Genesis и PGP AIO составляют 7% заказов.

«Мы видим, что покупатели всё чаще отдают предпочтение более дорогим игровым приставкам. Во многом это связано с тем, что новые игры, включая популярные франшизы, выходят на консолях последних версий. Россияне рассматривают приставку как покупку в долгосрок: они оценивают стоимость, сравнивают характеристики и выбирают модель, которая прослужит несколько лет», — отметил Владимир Викторов, руководитель направления «Бытовая техника и электроника» в «Мегамаркете».

По данным GamersHub — витрины цифровых товаров «Мегамаркета» — структура покупок также подтверждает доминирующее положение PlayStation на российском рынке консолей: 96% проданных карт пополнения баланса приходится на эту платформу, тогда как Xbox и Nintendo делят оставшиеся 4%.

«Тренд заметен и при пополнении баланса Steam: на них приходится 83% заказов, что говорит о высокой популярности ПК-гейминга. На консолях среди самых популярных игр остаётся серия EA Sports FC — футбольный симулятор. Также популярны приключенческие серии Marvel’s Spider-Man и Tomb Raider, автосимуляторы EA Sports F1 и Gran Turismo, а также файтинг Mortal Kombat 1. В это время экшены серий Battlefield и Call of Duty чаще выбирают игроки на ПК», — отметил Василий Марков, руководитель категории цифровых товаров GamersHub.

Аналитики отмечают, что пик продаж традиционно приходится на ноябрь и декабрь — в этот период совершается до 35% всех покупок за год. После новогодних праздников спрос снижается, но остается заметным: с января по март оформляется 25% заказов. Оставшиеся 40% распределяются равномерно в течение других месяцев.

Основные покупатели — мужчины (79%), тогда как доля женщин составляет 21%. Самая активная аудитория — пользователи 25–44 лет, на них приходится около 60% всех покупок.

Больше всего приставок покупают в Москве (24%). Далее идёт Санкт-Петербург (6%). Также в топе — Свердловская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область и Краснодарский край.