CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае

Ozon открыл логистический центр в Красноярском крае. Региональные продавцы уже могут планировать поставки на новый склад — отгружать товары станет проще и удобнее. А местные жители смогут быстрее получать свои заказы с доставкой курьером либо в пунктах выдачи в шаговой доступности. Кроме того, центр создаст в крае дополнительные рабочие места и даст импульс развитию местной экономики. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Летом 2026 г. склад планируют вывести на полную мощность — его площадь составит более 35 тыс. кв. м. по полу, что позволит единовременно хранить порядка 15 млн товаров и обрабатывать до 400 тыс. посылок в сутки. Инвестиции цифровой платформы в технологическую инфраструктуру склада превысили 2 млрд руб. В мае здесь будет запущен конвейер для перемещения товаров из зоны хранения в зоны сортировки и отгрузки, что позволит компании рационально использовать площадь и персонал. Также будет установлена сортировочная система для автоматического распределения товаров на складе, которая в несколько раз превышает скорость ручной сортировки.

«Реализация инвестиционных проектов в сфере логистики сегодня играет важную роль в развитии экономики, и у Красноярского края большой потенциал в этом направлении. Для местных предпринимателей запуск нового склада Ozon — это снижение затрат на логистику и быстрый выход на рынок, для экономики края — дополнительные рабочие места и налоговые отчисления» — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Бизнес вместе с Ozon развивают более 4 тыс. продавцов из Красноярского края. За последний год их оборот вырос на 70%. Благодаря расширению инфраструктуры они смогут еще быстрее отгружать товары и отправлять их покупателям по всей России.

«Мы расширяем логистическую инфраструктуру Ozon в Красноярском крае из-за устойчивого роста спроса на онлайн-заказы. По итогам 2025 г. число заказов на Ozon в регионе увеличилось в 2,1 раза год к году. Уже каждый второй житель региона заказывает на нашей платформе, и в среднем на одного клиента приходится на 65% больше заказов, чем годом ранее. Мы рады расти вместе с краем: делать товары доступными даже в самых маленьких селах и поддерживать местный бизнес. Первые отгрузки посылок клиентам стартуют уже 27 апреля», — сказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

В Красноярском крае уже действует один логистический центр компании площадью 11 тыс. кв. м. по полу. Он может хранить более 2,5 млн товаров и ежедневно обрабатывать почти 100 тыс. заказов. Также в регионе действует хаб доставки маркетплейса, заказы из которого передаются курьерам в доставку — либо напрямую до клиентов, либо в свыше 10 тыс. пунктов выдачи заказов по всей Сибири. Число точек выдачи в округе увеличилось на 45% за год, а почти половина из них находятся в малых городах и поселениях до 50 тыс. человек.

Логистическая инфраструктура Ozon превышает 5 млн кв. м. по полу и включает в себя 54 фулфилмент-центра и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны от Калининграда до Хабаровска, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Ежедневно на складских объектах Ozon осуществляется около 55 млн операций с товарами и проходит свыше 23 млн отправлений в логистику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще