У корпоративных ИТ-архитекторов появился инструмент объективной аналитики проектирования ERP

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») создала wiki-платформу, которая претендует на статус отечественного аналога международных аналитических ресурсов, подобных Gartner и APQC. НЦК ИСУ представила партнерам и заказчикам продукт на демо-дне, организованном на площадке ИТ-холдинга «Т1», одного из учредителей НЦК ИСУ, рассказав о его назначении – централизованном предоставлении данных для специалистов, занимающихся вопросами импортозамещения и построения корпоративной архитектуры ERP (СУР). Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Новая платформа аккумулирует знания, накопленные специалистами АНО «НЦК ИСУ» и другими участниками ИТ-сообщества в ходе формирования экосистемы организации, и выступает в роли «единого окна». Она предоставляет доступ к методологическим документам центра, таким как, например, функционально-технические требования к ERP, методология внедрения и стандарт интеграции этих систем, а также к результатам тестирования отечественных систем управления ресурсами.

Идея создания такого ресурса возникла у АНО «НЦК ИСУ» в связи с появлением из-за ухода ряда международных аналитических компаний у ИТ-сообщества необходимости в объединении разрозненных материалов про СУР на одной независимой площадке. Разработка и наполнение контентом платформы проводилось командой центра при участии партнеров, включая крупные корпорации, вендоров программного обеспечения и отраслевые ассоциации.

В общем пользовании находятся не все данные ресурса, для получения полного доступа к любым материалам, статьям и документам требуется оформление годовой подписки. Основными потребителями контента платформы будут корпоративные архитекторы и участники комплексных архитектурных проектов.

«АНО “НЦК ИСУ” готова стать основой консорциума для развития отечественных ERP, и wiki-платформа может стать его важным инструментом. Она обеспечит участников ИТ-сообщества объективными аналитическими материалами для принятия взвешенных решений в новых реалиях. Им необходимо понимать, как в сжатые сроки предоставить пользователям не только возможности систем управления ресурсов, к которым они привыкли, но и полную безопасность», – отметил генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Мы рады, что новые отечественные разработки были представлены в рамках демо-дня на площадке ИТ-холдинга «Т1». Такие мероприятия позволяют укреплять сотрудничество всех участников отрасли – клиентов, вендоров и интеграторов, а центральным элементом становится прозрачный диалог о вызовах и подходах к их преодолению для достижения поставленных бизнес-целей», – отметила начальник управления по работе с предприятиями транспортной отрасли ИТ-холдинга «Т1» Оксана Шевелова.

В ближайших планах АНО «НЦК ИСУ» – наполнение платформы контентом и ее интеграция с собственной системой моделирования корпоративной архитектуры. Ее специалисты ожидают, что использование платформы позволит компаниям не только снизить затраты на анализ требований к ERP, но и сократить расходы на внедрение СУР.