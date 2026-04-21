К майским праздникам МТС добавила скорости LTE в городе угольщиков

МТС улучшила покрытие LTE в центре города Райчихинска. Благодаря размещению дополнительного телеком-оборудования в районе спортивных, образовательных учреждений и плотной жилой застройки скорость мобильного интернета возросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС охватывает медицинский колледж, школу №15, а также стадион «Горнячок» и спортивную школу №3, где проводятся спортивные состязания и турниры, а в выходные и праздничные дни райчихинцы играют в футбол и занимаются спортом. Качественное улучшение связи также отметят жители многоквартирных жилых домов, расположенных на улицах Пионерская и Победы в центральной части города.

Проведенные работы на телеком-оборудовании позволяют использовать технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию. Для ее активации необходимо включить в настройках смартфона использование VoLTE. Технологию поддерживает большинство современных телефонов.

«МТС продолжает масштабную работу по улучшению качества связи в регионе, для чего модернизируются действующие базовые станции и строятся новые. Так, недавно в микрорайоне «Алексеевский» города Свободного была запущена базовая станция, а в новом терминале аэропорта Благовещенск развернули indoor-покрытие, обеспечивающее стабильный голосовой сигнал и скоростной интернет на всей площади аэровокзального комплекса. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от производственного сектора до внутреннего туризма», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.