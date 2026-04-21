МТС включила в свою сеть села Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети в селах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай Забайкальского края. Мобильную связь и скоростной мобильный интернет МТС получили более 200 жителей малых населенных пунктов Александро-Заводского и Приаргунского округов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь местные жители и работники фермерских хозяйств могут пользоваться мобильным интернетом МТС, а также запускать цифровые сервисы на местных аграрных хозяйствах, занимающихся животноводством, растениеводством и обслуживанием техники. Благодаря доступу к сети фермеры могут оптимизировать логистику сбыта продукции, использовать датчики контроля микроклимата в теплицах, получать консультации агрономов и ветеринаров, участвовать в электронных торгах по покупке семян, удобрений и техники.

Запуск сети МТС также позволяет общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в соцсетях. Доступ к VoLTE активируется в настройках телефона.

«Савво-Борзя и Верхний Тасуркай находятся в удалении от крупных населенных пунктов. В рамках программы по устранению цифрового неравенства мы подключили эти населённые пункты к сети МТС, и теперь жители могут пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом, получая те же возможности, что и жители крупных городов. Развитие сетей связи способствует экономическому росту территории – строительству нового жилья, развитию предпринимательства, жители получают возможность дистанционно работать и учиться, используя современные цифровые сервисы», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее специалисты МТС запустили новую базовую станцию в селе Конкино Красночикойского округа, улучшили связь в селах Богомягково и Калга Шилкинского и Калганского округов.