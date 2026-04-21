На Wildberries теперь можно посмотреть прогноз загруженности ПВЗ

Теперь пользователи Wildberries могут заранее посмотреть, когда в выбранном пункте выдачи меньше людей. В приложении и на сайте маркетплейса появился график с прогнозом загруженности ПВЗ по часам и дням недели. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новая функция поможет выбрать более удобное время для визита — например, чтобы не попадать в часы пик, не ждать в очереди и спокойнее примерить вещи.

Чтобы найти график, нужно выбрать ПВЗ на карте или зайти в раздел с готовыми заказами и нажать на адрес пункта выдачи. В карточке собрано все самое нужное: часы работы, рейтинг, схема прохода, количество примерочных и главное — интерактивный график загруженности с разбивкой по часам и дням.

Сервис работает на основе внутренней аналитики: система в реальном времени смотрит на поток покупателей и точно прогнозирует, когда в ПВЗ будет свободнее.

Новая функция уже доступна в приложении и на сайте Wildberries.

