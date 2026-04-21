Незрячие и слабовидящие пользователи смогут общаться с «Алисой AI»

«Яндекс» адаптировал чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь приложение и веб-версия поддерживают работу со скринридерами — программами экранного доступа, которые озвучивают содержимое экрана или выводят его на брайлевский дисплей. Это позволит людям с особенностями зрения пользоваться всеми ключевыми возможностями ИИ-ассистента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса AI» помогает пользователям в решении самых разных задач. Например, ИИ-ассистент сгенерирует или отредактирует текст, придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. А еще «Алиса AI» может сравнить цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составить подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности.

Чтобы чат с «Алисой AI» мог работать с программами экранного доступа, в приложение была добавлена специальная разметка. Ко всем элементам — например, кнопкам и полям ввода — добавили понятные скринридерам подписи. А переключаться между элементами интерфейса теперь можно и с помощью клавиатуры.

«Алиса AI» работает на базе нового поколения генеративных моделей семейства Alice AI. В него вошли самые мощные модели «Яндекса»: Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM.

Обновленная версия чата с «Алисой AI» доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии.