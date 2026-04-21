Продавцы назвали ключевые требования к маркетплейсам: исследование «Ярмарки Мастеров»

Платформа товаров ручной работы «Ярмарка Мастеров» провела глубинные интервью с представителями бизнеса, чтобы выяснить, с какими вызовами сегодня сталкиваются продавцы и какие критерии, по их мнению, должны лежать в основе эффективной платформы для продаж в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Ярмарки Мастеров»

В основном в опросе приняли участие индивидуальные предприниматели с опытом работы от 5 до 10 лет и ежемесячным оборотом от 100 до 500 тыс. руб. Среди них — представители как сегмента ручной работы, так и брендов с мелкосерийным производством.

Ключевые вызовы для продавцов

Одной из главных тем, прозвучавших в ходе интервью, стала непредсказуемость финансовой модели при работе с маркетплейсами. Респонденты отмечали, что на площадках сталкиваются со сложностями в оценке реальных затрат и итоговой прибыли из-за особенностей тарифной политики, динамики комиссий и структуры отчетности.

Предприниматели также обращают внимание на логистические издержки, которые влияют на итоговую стоимость товара и на экономику продаж.

Подход к тарифной политике

В ходе исследования респонденты сформулировали запрос на более предсказуемые условия работы. Среди обсуждаемых решений — переход к фиксированной модели комиссионного сбора, которая позволяет предпринимателю четко планировать свои расходы.

Ожидания от идеальной площадки

Исследование позволило выделить несколько ключевых требований, которые продавцы предъявляют к онлайн-площадкам:

– Прозрачность финансовой модели. Предприниматели хотят понимать структуру своих расходов и иметь доступ к детализации комиссий.

– Сбалансированные правила работы с клиентами. В ходе интервью поднималась тема защиты интересов продавцов в спорных ситуациях, включая необоснованные возвраты и взаимодействие с недобросовестными покупателями. Бизнес заинтересован в создании равных и понятных правил для обеих сторон.

– Коммуникация с покупателем. Возможность прямого диалога (например, согласование деталей заказа или обсуждение иных условий) остается важным инструментом для продавцов, работающих с уникальными или сложными товарами.

Итогом исследования стал перечень критериев, которые представители бизнеса считают определяющими для комфортной работы. В их основе — предсказуемость финансовых условий, уважение к продукту и обеспечение справедливого баланса в отношениях между площадкой, продавцом и покупателем.