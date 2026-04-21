CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-реклама
|

Сервис «МТС Маркетолог» запустил подписку на SMS с гарантированной доставкой без интернета

Сервис «МТС Маркетолог» объявил о запуске подписки на абонента – новую модель тарификации SMS-рассылок по собственной базе. Теперь стоимость сообщения своим клиентам снижается по мере роста числа отправок на один и тот же номер: чем чаще компания общается с конкретным клиентом, тем дешевле обходится каждое следующее сообщение. Новая модель позволит бизнесу сократить расходы на регулярные SMS-коммуникации в среднем до 38%.

Ранее стоимость SMS-рассылки определялась числом отправленных сообщений: чем больше объем, тем ниже цена за единицу. В «подписке на абонента» логика иная: рекламодатель фактически подписывается на каждого получателя из своей базы, и тарификация рассчитывается по каждому из них отдельно. При первой отправке на номер списывается стоимость сразу за блок из пяти сообщений, следующие четыре отправляются без дополнительной оплаты. При отправке шестого сообщения этому же абоненту списывается стоимость следующего блока. Так рекламодатели, которые постоянно коммуницируют со своей базой клиентов, могут сократить расходы на коммуникации более чем на треть: например, при отправке 15 рекламных SMS одному абоненту в месяц стоимость составит 75 руб. против 111,75 руб. при поштучной оплате.

Подписка распространяется на все типы SMS-трафика. Сервисные и авторизационные сообщения (уведомления о заказах, коды подтверждения, информация об операциях) тарифицируются в рамках подписки на шаблонированные SMS. Рекламные сообщения, в том числе акции, скидки и купоны, – в рамках подписки на обычные (нешаблонированные) SMS.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

«Спрос на SMS-рассылки в 2025 г. у бизнеса вырос в среднем на 20%. Канал сохраняет устойчивый спрос во многом благодаря независимости от интернет-соединения: сообщение доставляется напрямую через сеть оператора, что обеспечивает стабильно высокий процент доставляемости даже в условиях, если интернет недоступен. Мы увидели запрос клиентов одновременно и на большие объемы отправок, и на оптимизацию стоимости. Так мы разработали продукт, в котором стоимость SMS-трафика при регулярном общении с клиентами будет не так ощутимо сказываться на бюджетах рекламодателей. Новая тарифная модель направлена на снижение этой нагрузки: подписка на абонента позволяет компаниям, регулярно коммуницирующим со своей базой, существенно сократить стоимость каждого контакта», – сказал директор по продукту «МТС Маркетолог» Роман Максимов.

Модели поштучной оплаты и пакетной тарификации при этом сохраняются. Подписка доступна в личном кабинете «МТС Маркетолога» для клиентов со статусом ИП или юридического лица, использующих тариф «Рассылка по своей базе Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Спешка ни к чему. Операторы взмолились об отсрочке введения платы за VPN

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще