В Подмосковье услуга по оказанию экстренной соцпомощи стала удобнее

Новый сервис в услуге по оказанию экстренной социальной помощи позволяет совершеннолетним членам семьи давать согласие на обработку персональных данных в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь совершеннолетние члены семьи, указанные в заявлении, могут онлайн дать согласие на обработку персональных данных. Умный сервис проверит, есть ли у них профиль на регпортале, и автоматически отправит уведомление в личный кабинет. Так что сканировать и прикреплять бумажные согласия больше не нужно: все оформляется в электронном виде», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Московской области экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – например, из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья. Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум.

Заранее проверить право на получение выплаты можно с помощью специального сервиса в онлайн-услуге. Он делает расчет с учетом: количества членов семьи, их доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед подачей заявки, а также размера прожиточного минимума в регионе.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.