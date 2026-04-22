2ГИС добавил возможность делиться избранными местами на карте

Теперь в 2ГИС можно поделиться списком избранных мест: пользователь может создавать подборки локаций и отправлять их друзьям — например, чтобы рассказать о любимых местах или спланировать совместную поездку. Для каждого «Избранного» можно определить уровень доступа: оставить его личным, открыть для друзей или сделать доступным всем. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Функция поделиться в «Избранном» поможет не только отметить свои любимые точки на карте, но и отправить список близким. Например, поделиться подборкой любимых кофеен, мест для свиданий или летних веранд. В путешествии «Избранное» помогает заранее собрать основные места: так проще ориентироваться, потому что все точки уже собраны на карте. А еще избранными местами из путешествия удобно делиться с друзьями, чтобы советовать им только лично проверенные локации.

Когда пользователь получает ссылку на список «Избранного», он видит страницу списка с указанием автора и описанием подборки и описанием мест (если автор добавил их). Список можно просто посмотреть или сохранить себе, чтобы возвращаться к нему позже. Когда автор вносит изменения в список, они отображаются и у пользователей, которые сохранили его.

Как настроить «Избранное»

Найти «Избранное» можно на главной странице приложения, в боковом меню или профиле: здесь хранятся списки и можно создавать новые. В карточке каждого списка можно настроить его название, описание, дать личные комментарии к каждому месту, добавить обложку.

Видимость каждого списка настраивается индивидуально: личный — виден только автору; для друзей — доступен пользователям, которых автор добавил в «Друзья на карте», видны друзьям автора в «Друзьях на карте» при переходе по ссылке или в профиле; для всех — доступен всем по ссылке, а также в профиле пользователя в 2ГИС, если в настройках приватности аккаунта выбран пункт «Виден всем».

Уровень доступа можно изменить в любой момент в настройках списка. Если автор ограничит доступ к списку избранного, список пропадет из сохраненных у других пользователей, а по ссылке отобразится сообщение о том, что подборка скрыта.

Как поделиться «Избранным»

- Ссылкой в личном сообщении или блоге: через кнопку «Поделиться» в карточке списка. Если список уже доступен друзьям или всем — можно сразу отправить ссылку через стандартное меню. Если список личный, приложение предложит выбрать уровень доступа, а затем поделиться ссылкой.

- В публичном профиле в «Друзьях на карте» в 2ГИС: в настройках приложения в разделе «Приватность», «Контент в профиле» выбрать «Виден всем», а в настройках самого списка указать «Для всех».

Новая функция доступна пользователям 2ГИС в России на iOS, Android в версии 7.21 и выше и в веб‑версии.

