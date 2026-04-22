inSales запустила веб-студию для разработки сайтов

Новое направление компании inSales объединяет разработку сайтов, дизайн и опыт команды в digital-проектах. Клиентам веб-студии доступно более 500 готовых интеграций с платежными сервисами, службами доставки, CRM, маркетплейсами и учетными системами. Об этом CNews сообщили представители inSales.

Студия взялась за проекты разного масштаба и назначения: интернет-магазины, лендинги, сайты-визитки и портфолио, B2B личные кабинеты, корпоративные порталы и другие спецпроекты. Дополнительно клиентам станет доступна разработка фирменного стиля, SEO-продвижение и доработки существующих сайтов.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание Безопасность

«На платформе inSales работают тысячи интернет-магазинов по всей России. Команда провела сотни запусков в электронной коммерции и знает, какие элементы сайта напрямую влияют на конверсию, повторные покупки и средний чек. Сегодня сайты клиентов inSales суммарно посещают более миллиона человек в сутки, а средняя конверсия составляет 35%. Этот опыт лег в основу подхода к разработке любых проектов, не только в торговле», — отметил главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.

