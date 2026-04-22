К летнему сезону МТС ускорила интернет в «туристическом сердце» Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Безверхово Хасанского округа. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в одной из самых туристических локаций Приморского края выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону обновленной сети МТС попали жилые дома, базы отдыха и объекты инфраструктуры. После проведенных технических работ жители и гости Безверхово могут более комфортно использовать самые современные цифровые сервисы и технологию звонков через интернет VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

Безверхово – это «туристическое сердце» Хасанского района. Локация сочетает в себе богатую историю, культурные объекты и природные достопримечательности. Так, здесь расположен музей семей, внесших большой вклад в развитие Приморья в 19 веке, – Фридольфа Гека, Михаила Янковского и Юлия Бринера. В окрестностях села растут редкие виды - женьшень, амурский бархат, аралия. Рядом находится заповедник «Кедровая падь», где можно встретить краснокнижных животных, в том числе дальневосточного леопарда. В летние месяцы побережье Безверхово популярно у туристов со всего Дальнего Востока.

«По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся круглый год. В 2025 г. мы запустили LTE на пляже «Трех границ», где сходятся границы России, КНР и КНДР, а также расширили сеть в популярных бухтах – Астафьева, Спасения, Нерпичья и Орлинка. В этом году работы продолжаются. Так, в марте мы усилили LTE-сеть в Славянке, чтобы жители и гости Приморья могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисам и умными гаджетами», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

