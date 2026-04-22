«Магнит Доставка» увеличила число заказов на 82% в I квартале 2026 г.

Сервис «Магнит Доставка» по итогам I квартала 2026 г. увеличил количество заказов на 82% год к году, до более 34 млн. Сервис демонстрирует рост выше 80% уже восемь кварталов подряд. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Пиковый спрос был зафиксирован 7 марта 2026 г.: в этот день выполнено более 490 тыс. заказов, при этом свыше 70% заказов были оформлены через приложение «Магнит», что подтверждает ключевую роль цифровых каналов в масштабировании бизнеса. В целом в январе-марте 2026 г. количество заказов через приложение «Магнит» выросло в 2,3 раза.

Несмотря на сложные погодные условия в первом квартале, среднее время доставки экспресс-сервисов составило 33 минуты по всей стране.

Дополнительным драйвером роста является готовая еда: по итогам I квартала 2026 г. эта категория показала рост в 2,5 раза год к году, отражая ускоряющийся переход клиентов к сценариям удобного ежедневного потребления.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») розничной сети «Магнит»: «Мы растем быстрее рынка и последовательно усиливаем позиции в онлайн-ритейле. Ключевой вклад в результат внесли наши технологии и новые операционные модели, которые позволили выдержать высокий спрос в условиях неблагоприятной погоды в первом квартале и обеспечивать быструю и надежную доставку заказов нашим покупателям. Мы продолжаем развивать собственное приложение, технологическую платформу и курьерскую инфраструктуру. Это позволяет нам в реальном времени управлять спросом, повышать эффективность операций и масштабировать сервис, одновременно поддерживая доверие пользователей».