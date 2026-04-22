CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Магнит Доставка» увеличила число заказов на 82% в I квартале 2026 г.

Сервис «Магнит Доставка» по итогам I квартала 2026 г. увеличил количество заказов на 82% год к году, до более 34 млн. Сервис демонстрирует рост выше 80% уже восемь кварталов подряд. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Пиковый спрос был зафиксирован 7 марта 2026 г.: в этот день выполнено более 490 тыс. заказов, при этом свыше 70% заказов были оформлены через приложение «Магнит», что подтверждает ключевую роль цифровых каналов в масштабировании бизнеса. В целом в январе-марте 2026 г. количество заказов через приложение «Магнит» выросло в 2,3 раза.

Несмотря на сложные погодные условия в первом квартале, среднее время доставки экспресс-сервисов составило 33 минуты по всей стране.

Дополнительным драйвером роста является готовая еда: по итогам I квартала 2026 г. эта категория показала рост в 2,5 раза год к году, отражая ускоряющийся переход клиентов к сценариям удобного ежедневного потребления.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») розничной сети «Магнит»: «Мы растем быстрее рынка и последовательно усиливаем позиции в онлайн-ритейле. Ключевой вклад в результат внесли наши технологии и новые операционные модели, которые позволили выдержать высокий спрос в условиях неблагоприятной погоды в первом квартале и обеспечивать быструю и надежную доставку заказов нашим покупателям. Мы продолжаем развивать собственное приложение, технологическую платформу и курьерскую инфраструктуру. Это позволяет нам в реальном времени управлять спросом, повышать эффективность операций и масштабировать сервис, одновременно поддерживая доверие пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще