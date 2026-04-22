МТС прокачала связь в селе, куда не советуют ходить парням

Компания МТС улучшила мобильную связь в Республике Алтай. Специалисты модернизировали телеком-оборудование в селе Паспаул. Оно находится на федеральной трассе Р-256 Телецкий тракт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе работ в селе специалисты увеличили ёмкость сети, то есть её способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества.

В селе Паспаул живут около 1200 человек, а еще это место — одна из точек по пути туристов к Телецкому озеру. С давних времён местные жители собирают здесь кедровые орехи, чернику, клюкву, черемшу, папоротник и лекарственные растения. Окрестности рядом с Паспаулом известны своими грибными местами. Местные жители также предлагают сопровождение туристов на охоту на мелкого и крупного зверя. В селе можно приобрести изделия из лозы, а также резные деревянные и каменные работы местных мастеров.

По одной версии, название села переводится с алтайского как «Не ходи, парень», а по другой — связано со словом «Баспаул», что означает «большой аул».

«Для жителей и гостей Паспаула стабильный мобильный интернет сегодня — базовая потребность: он нужен для связи с близкими, учёбы и работы, доступа к госуслугам, навигации и вызова экстренных служб. В туристический сезон нагрузка на сеть заметно растет, поэтому важно не только расширять покрытие, но и увеличивать ёмкость сети, чтобы скорость оставалась высокой даже в часы пик», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

