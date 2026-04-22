«М.видео»: россияне купили рекордное количество роутеров в I квартале 2026 года

«М.видео» сообщает, что по итогам I квартала 2026 г. россияне приобрели рекордное количество коммуникационных устройств — 2,4 млн штук, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Аксессуары» Жанна Илюхина: «Рынок коммуникационных устройств в I квартале 2026 г. демонстрирует структурные изменения: при росте продаж в штуках мы фиксируем снижение среднего чека. Это означает, что рынок растет за счет более доступных устройств. Фокус спроса смещается в сегмент роутеров и решений для улучшения качества Wi-Fi — пользователи в первую очередь решают базовую задачу стабильного интернета дома. При этом растет интерес к моделям с расширенными возможностями маршрутизации, которые позволяют гибко управлять трафиком внутри домашней сети и обеспечивать стабильную работу при подключении нескольких устройств. Выбор становится более рациональным: покупатели ориентируются на оптимальное сочетание цены и функциональности, без переплаты за избыточные характеристики. Категория окончательно стала массовой и развивается за счет обновления домашней интернет-инфраструктуры на фоне роста числа подключенных устройств и требований к качеству соединения».

Текущий результат стал максимальным за последние пять лет и отражает устойчивый рост категории. Для сравнения, в I квартале 2022 г. продажи составляли 1,25 млн устройств, в 2023 г. — 1,49 млн, в 2024 — 1,87 млн, в 2025 г. — 2,19 млн. Таким образом, рынок демонстрирует последовательное увеличение спроса и в 2026 г. выходит на рекордные значения.

В денежном выражении динамика также показывает рост с последующей корректировкой: с 4,0 млрд руб. в I квартале 2022 г. рынок увеличился до 4,2 млрд руб. в 2023 г. и 6,2 млрд руб. в 2024 г., достиг 7,8 млрд руб. в 2025 г., после чего в 2026 г. скорректировался до 7,6 млрд руб.. Это указывает на снижение среднего чека на 12% год к году и смещение спроса в сторону более доступных устройств.

Одновременно рынок демонстрирует перераспределение спроса по ценовым сегментам. Доля устройств стоимостью выше 4000 руб. сократилась до 18,4%, тогда как основной рост пришелся на сегменты 1000–4000 руб., которые формируют уже более половины продаж. Это указывает на переход потребителей к более рациональному выбору и снижению затрат без отказа от обновления техники.

Снижается интерес к более сложным решениям: доля устройств для автоматизации и «умного дома» сократилась до 15,4%, а сетевых хабов — до 9,4%, что отражает смещение спроса в пользу более простых и прикладных сценариев использования.

В количественном выражении значительную долю по-прежнему занимают небрендированные устройства, однако среди производителей лидирующие позиции занимают TP-Link, Keenetic и Huawei.