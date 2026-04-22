«Островок Командировки»: число деловых поездок в Китай выросло на 16%

Сервис организации деловых поездок «Островок Командировки» сообщил об увеличении числа поездок с бизнес-целями в Китай на 16% год к году по итогам I квартала 2026 г. На эту страну пришлась четверть всех зарубежных командировок отечественных компаний. Эксперты связывают рост деловой активности между Россией и Китаем с углублением экономического сотрудничества между странами с начала года.

По данным «Островок Командировки», чаще всего с деловыми целями в I квартале 2026 Китай посещали представители компаний из сферы торговли, производства, медицины, науки и транспорта. Основными направлениями деловых поездок стали крупнейшие деловые и промышленные центры Китая — Шанхай, Пекин и Гуанчжоу.

Любовь Васильева, руководитель «Островок Командировки», сказала: «По данным Главного таможенного управления КНР, объем товарооборота между нашими странами в январе–феврале 2026 г. уже увеличился на 12% год к году, что подтверждает рост деловой активности. При этом сотрудничество между Россией и Китаем расширяется за пределы традиционных сфер — энергетики и торговли: сегодня активно развиваются совместные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, автомобилестроения и логистики. Это формирует устойчивый спрос на личные встречи, переговоры и участие в отраслевых мероприятиях. Также растет число прямых контактов не только между крупными компаниями, но и среди представителей среднего и малого бизнеса — российские организации ищут сотрудничество с китайскими производителями и поставщиками».

По оценкам экспертов «Островок Командировки», дополнительным фактором, положительно влияющим на число деловых поездок в Китай в будущем, станет возможное продление безвизового режима для россиян, а также расширение транспортной доступности. Министерство экономического развития России планирует к 2030 г. увеличить число прямых рейсов между Россией и Китаем в три раза; уже в 2026 г. ожидается расширение полетной программы.

Согласно данным «Островок Командировки», в период с января по март 2026 средняя стоимость забронированной ночи в Китае снизилась на 7% год к году и составила 11100 руб. С точки зрения предпочтений по размещению деловые туристы чаще всего выбирали объекты без звезд — на них пришлось 33% всех бронирований в I квартале 2026. Еще по 27% составили четырех- и пятизвездочные отели, тогда как трехзвездочные отели выбирали в 11% случаев.

Помимо Китая, ключевыми центрами притяжения деловых туристов из России по итогам первого квартала стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Турция, Италия и Франция.

