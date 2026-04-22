CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Пользователи Max получили возможность создавать собственные стикеры

Создать UGC-стикерпак и поделиться им с друзьями теперь можно с помощью сервиса «Стикеры в Max» в нацмессенджере. Опция доступна пользователям, которые подключили «Цифровой ID». Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для создания набора стикеров необходимо: обновить приложение, перейти в чат-бот «Стикеры в Max» и нажать на кнопку «Начать», выбрать «Создать стикер», добавить изображения из галереи или файлов устройства, указать название стикерпака.

Ранее Max тестировал создание стикеров вместе с авторами каналов категории «А+». Инфлюенсеры, звезды и СМИ создали несколько тысяч стикерпаков. В их числе стикерпаки Вали Карнавал, Наташи Гасанхановой, Алексея Янгера, Николая Василенко и Mash.

Пользователи, у которых нет «Цифрового ID», смогут подключить его в настройках профиля в Max или в чат-боте для создания стикеров. В течение нескольких минут появится доступ к созданию стикерпака.

На начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 110 млн пользователей. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3,5 млрд стикеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

