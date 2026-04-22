Театры в соседних регионах стали привлекательными для амурчан

В этом году амурчане стали больше интересоваться театральными представлениями. С января они увеличили интернет-трафик на сайты театров на 74% относительно аналогичного периода 2025 г. Аналитики «МегаФона» изучили обезличенные данные пользователей и рассказали о театральных предпочтениях жителей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Анализ показал, что в этом году посещение театров амурчанами чаще рассматривалось как часть программы поездки в соседний регион. Наибольший интерес зафиксирован к постановкам Хабаровского краевого академического музыкального театра. Доля трафика на интернет-сайт составляет почти 40% от общего показателя по всем дальневосточным театральным площадкам. На втором месте Хабаровский краевой театр драмы, на него приходится 17% трафика.

Эксперты отметили рост интереса у жителей Приамурья к репертуару сахалинского театрального центра имени А.П. Чехова. Относительно прошлого года передача данных на сайт выросла в 3,8 раза. Приморская краевая филармония также вошла в число площадок, набирающих популярность — за год трафик на портал вырос почти в три раза. Примечательно, что среди поклонников сценического искусства примерно одинаковое число женщин и мужчин — 51% и 49% соответственно, из них 38% в возрасте от 35 до 44 лет.

«Жители области активно пользуются мобильным интернетом, в том числе для планирования отдыха за пределами региона.», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.