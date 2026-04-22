Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом

В мессенджере Max более 7 млн иностранных пользователей, 90% которых — жители СНГ. Ежедневно иностранцы совершают 1,5 млн звонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max.

Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жителей СНГ, а в марте 2026 г. — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля 2026 г. в приложении зарегистрировались 110 млн человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.