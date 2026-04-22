В Тальменке и Полевом «МегаФон» расширил LTE-покрытие

Новое качество мобильной связи и быстрый интернет получили жители села Полевое и Тальменки. Специалисты «МегаФона» провели работы по модернизации сети населенных пунктов, благодаря чему устойчивость 4G-сигнала увеличилась, а радиус его действия расширился. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По замерам специалистов, средняя скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов составляет 30 Мбит/с. Инженеры активировали дополнительный среднечастотный диапазон LTE и перевели частоты из сети третьего поколения в более современный стандарт связи. Обновление оборудования позволило расширить площадь покрытия LTE-сети как на территории поселений, так и на прилегающих к ним обширных участках автомобильных трасс.

Теперь абоненты могут решать повседневные задачи онлайн с еще большим комфортом: дистанционно оформлять документы, заказывать и оплачивать покупки, пользоваться телемедициной. Оператор также позаботился о качестве голосовой связи — звонки совершаются стабильно и без прерываний.

«При формировании плана модернизации мы опираемся на реальные потребности клиентов и видим, что расход интернет-трафика постепенно увеличивается. В таких поселениях, как Тальменка, нагрузка на сеть особенно ощутима. Рабочий посёлок примыкает к Чуйскому тракту и ежедневно принимает тысячи автопутешественников, для которых Тальменка служит местом для отдыха. Здесь работают кафе, магазины, гостиницы. Трафик модернизированной станции показывает, что ежемесячно пользователи прокачивают объем данных, сравнимый с просмотром примерно 2,3 тыс. фильмов в высоком качестве. Подобная интенсивность обязывает компанию детально анализировать ситуацию и оперативно проводить необходимые работы», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней Безопасность

