CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Жители Пермского края могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»

На платформе «Авито» появился раздел, в котором жители Пермского края могут приобрести SIM-карты операторов связи. Продавцами выступают официальные магазины российских телеком-компаний, представленных в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как сообщили в пресс-службе ресейл-платформы, пользователю доступен самостоятельный выбор номера и региона подключения. Забрать SIM-карту можно в ближайшем пункте выдачи заказов. После получения ее потребуется зарегистрировать на портале «Госуслуги» — посещение салона связи для этого не является обязательным.

Крупные операторы начали предлагать SIM-карты дистанционно еще в 2020 г., размещая их на маркетплейсах, например, на Ozon. В сегменте ресейл-платформ первой такой формат продаж в 2025 г. протестировала компания МТС.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично
Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично Импортонезависимость

В МТС отмечают, что около 35% покупок SIM-карт — как в офлайн-точках, так и онлайн — связаны с обновлением смартфона. Поскольку за новым устройством потребители часто обращаются именно на ресейл-площадки, появление на них SIM-карт стало логичным шагом, который сокращает путь от приобретения телефона до его подключения к сети.

По информации «Авито», интерес к смартфонам на вторичном рынке продолжает расти. Если в IV квартале 2025 г. на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж устройств, то в I квартале 2026 г. этот показатель увеличился до 71%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Показать еще

Показать еще