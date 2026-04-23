2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики

Теперь в «2ГИС Про» можно описать задачу — например, оценить потенциал локации для бизнеса — и за секунды получить интерактивный отчет на карте с данными и выводами. Аналогов такому инструменту в российской геоаналитике сейчас нет. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В сервисе геоаналитики «2ГИС Про» появился ИИ-помощник, аналогов которому нет на российском рынке. Он превращает запросы на естественном языке в готовые дашборды. Это помогает быстро проверять гипотезы, анализировать аудиторию, конкурентов, зоны доступности и другие параметры — без необходимости вручную собирать интерактивные отчеты.

2ГИС

ИИ-ассистент «2ГИС Про» хорошо понимает сложные запросы, требующих изучения не только особенностей организаций, но и контекст. Например, можно спросить: «Какие локации в Москве в 10 минутах пешком от метро дают максимальный охват аудитории?», «Где в Санкт-Петербурге высокий спрос на фитнес-услуги при низкой конкуренции?» или «Какой автомобильный и пешеходный трафик у магазинов в центре Новосибирска?».

На основе таких запросов нейросеть автоматически собирает интерактивный дашборд. В нем — слои с данными о городской среде, инфраструктуре, спросе, населенности территории и трафике. Также дашборд включает аналитическую справку с ключевыми выводами, например, о динамике спроса и предложения в течение дня или другого периода и прочие инсайты.

ИИ-помощник поддерживает и многошаговые сценарии. Пользователь может уточнять запросы, добавлять новые параметры или обогащать дашборд дополнительными данными, а нейросеть будет сохранять контекст и дорабатывать результат на каждом этапе.

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера
Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера Безопасность

«Мы делаем геоаналитику доступной любому бизнесу — с “2ГИС Про” не нужно тратить много времени, привлекать разработчиков или аналитиков, чтобы изучить большие данные и получить наглядные результаты. ИИ-ассистент в “2ГИС Про” помогает получать профессиональные дашборды с выводами, которые отвечают на запрос бизнеса. Это снижает барьер входа, ускоряет принятие решений и предлагает уникальную для российского рынка функциональность», — сказала Екатерина Колчинская, менеджер продукта «2ГИС Про».

ИИ-помощник учитывает права доступа к данным, что делает его удобным для корпоративного использования. Сервис позволяет выбирать наборы данных, с которыми будут работать различные пользователи внутри компании. Кроме того, нейросеть умеет использовать загруженные пользовательские данные — если наборы корректно оформлены (с понятным названием, описанием и атрибутами), она сможет прочитать их и включить в анализ.

Сейчас функция работает в бета-режиме в «2ГИС Про». Чтобы начать работу, достаточно открыть ИИ-помощника, кликнув на значок в правом верхнем углу интерфейса, и описать задачу в свободной форме.

